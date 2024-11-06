Hatay'da esnafın yüzü gülmedi! Depremzede esnafı iş yapamamaktan yakınıyor

Hatay'ın depremzede esnafı iş yapamamaktan yakınıyor. Konteyner çarşıya giden müşteri yok. Alışveriş, yok denecek kadar az.

İskenderun'daki Büyük Çarşı da rezerv alanı ilan edildi. Ancak akıbeti belli değil. İskenderun Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Çöloğlu, belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istedi.

Kuyumcular, Lunapark ve Büyük Çarşı'da esnaf adeta sinek avlıyor, iş yok. Faizlerin yüksek olmasından dolayı kredi çekememekten yakınıyorlar.

2024 yılı onlar için borç içinde geçti. Umutlar 2025'e kaldı. Hatay esnafı dar boğazdan çıkmak istiyor, bunun için de desteğe ihtiyaçları var.