Rusya'dan ABD'deki seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama

ABD'deki seçimleri Donald Trump'ın kazanmasıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Trump'ın "savaşı bitireceği" yönünde açıklamasına ilişkin, "Elbette bu tezlerin ardından herkesin yöneleceği somut eylemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan ABD'deki seçimleri Trump'ın kazanmasıyla ilgili ilk açıklama
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ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerden Donald Trump'ın zaferle ayrılmasıyla ilgili Rusya'dan ilk değerlendirme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, seçimleri Trump'ın kazanmasının Rusya açısından ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Amerikan seçim sürecinin yıllardır krize dönüştüğüne dikkati çeken Zaharova, ülkedeki iç çekişmelerin kaosa girmesinden korkulduğunu ifade etti.

Zaharova, Trump’ın zafer konuşmasına, hem seçmenlerini tebrik ederek hem de Amerika’nın hasta olduğunu ve bu sorunları Amerikan toplumunun çözmesi gerektiğini söyleyerek başladığını hatırlatarak, "Bu, ultra liberal çevrelerin Amerikalılara ve diğer herkese dayattığı Amerika’nın diğerlerinden önde olduğu ve geri kalanların problemleri olduğu, yalnızca ABD’nin başkalarının sorunlarını nasıl çözeceğini bildiği şeklindeki ideolojiden temelden farklıdır.” diye konuştu.

Sözcü Zaharova, ABD seçiminde zafer tebriki alanların söze Amerika’nın kendi sorunlarıyla başlaması gerektiğinin farkına varmalarının önemli bir ilerleme olduğunun altını çizdi.

Trump'ın "Amerika'yı yeniden sağlıklı yapalım." ifadesini anımsatan Zaharova, bu sözleri dünyanın her yerindeki pek çok kişinin duymak istediğini, çünkü Amerikan yönetimleri tarafından başlatılan çatışmalar ve savaşların gezegene zarar verdiğini dile getirdi.

Sözcü Zaharova, "Bugün tamamen sorumsuz Amerikalı politikacıların suçuyla başlatılan çatışmanın sona erdirilmesi gerektiği tezi dile getirildi. Elbette bu tezlerin ardından herkesin yöneleceği somut eylemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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