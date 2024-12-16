Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Endekse göre, Singapur Pasaportu, 195 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportu unvanını yeniden kazandı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

5 Ülke Zirveye Yakın Duruyor

Önceki sıralamada liderliği Singapur ile paylaşan Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya, bu yıl 192 ülkeye vizesiz seyahat olanağıyla ikinci sırada yer aldı.

7 Ülke Üçüncülükte Ortak

Endekste, Avusturya, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Güney Kore ve İsveç pasaportları, 191 ülkeye vizesiz erişim sağlayarak üçüncü sırayı paylaştı.

Britanya ve ABD Geri Sıralara Düşüyor

Bir zamanlar zirvede olan Birleşik Krallık ve ABD pasaportları, son yıllardaki gerilemelerini sürdürüyor. Birleşik Krallık pasaportu, 190 ülkeye vizesiz seyahat ile Belçika, Danimarka, Yeni Zelanda, Norveç ve İsviçre ile birlikte 4. sırada yer aldı. ABD pasaportu ise 186 ülkeye vizesiz seyahat hakkıyla 8. sıraya geriledi.

Afganistan pasaportu ise sadece 26 ülkeye vizesiz seyahat hakkı tanıyarak listenin son sırasında yer aldı. Bu skor, endeksin 19 yıllık tarihinde görülen en düşük değer olarak kaydedildi.

Türkiye’nin Başarısı

Türk Pasaportu, 2024’te 7 basamak yükselerek 52. sıradan 45. sıraya çıktı. Bu artışla, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısı 118’e ulaştı. Bu, Türkiye'nin son 10 yıldaki en iyi performansı olarak öne çıkıyor.

BAE Zirveye Yaklaşıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pasaportu, 2006’dan bu yana büyük bir atılım yaparak 152 yeni destinasyonu vizesiz seyahat haritasına dahil etti. Vizesiz gidilebilen ülke sayısını 185’e çıkaran BAE, endekste 62. sıradan 9. sıraya yükselerek ilk kez ilk 10’da yer aldı.

Venezüella’da Düşüş

Venezüella, son 10 yılda en büyük gerilemeyi yaşayarak 25. sıradan 42. sıraya düştü. Ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve göç sorunları, bu düşüşte belirleyici oldu.

Schengen Başvurularında Ret Oranı Yüksek

Raporda, Afrika ülkelerinin Schengen vizesi başvurularında en fazla ret yanıtı alan pasaportlara sahip olduğu vurgulandı. Afrika’dan yapılan her 10 Schengen başvurusundan 3’ü reddediliyor. Bu oran, dünya genelindeki ret oranı olan %10’un oldukça üzerinde.