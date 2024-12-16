SON DAKİKA! CHP'li 6 belediyeye haciz işlemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, CHP’li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ne SGK borcu nedeniyle haciz işlemi başlattı. 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu. Belediyelerden peş peşe yalanlamalar geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! CHP'li 6 belediyeye haciz işlemi
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Siyasette "silkeleme" tartışması sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ye en fazla prim borcu olan 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi başlattı.

Haciz işlemi uygulanan belediyelerin, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi. 6 belediyenin mevduat ve belediye şirket hesaplarına bloke konulduğu belirtildi.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "SİLKELEME" YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışında konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘silkeleme’ sözlerine yanıt verdi. Özel, "Şimdi bizim gırtlağımıza çökecekler, kendi deyimleriyle silkeleyecekler, paraları kesecekler, sonra yandaşları için yeni bir yapılandırma çıkaracaklar. Millet bu kötülüğü görsün." dedi.

İBB VE İZBB'DEN HACİZ AÇIKLAMASI

Bu arada İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinden konuya ilişkin açıklama geldi. Hesaplara gelen bir blokenin ya da haciz işleminin söz konusu olmadığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin 6 iştirak şirketine haciz konulduğunu açıkladı. Bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulduğunu söyledi.

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