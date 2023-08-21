Dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülkeler arasında kaçıncıyız? Peki dünyanın en pahalı benzinini hangi ülke kulanıyor? Dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülkeler hangileri? Akaryakıt fiyatları tavan yapmışken mazot ve benzin fiyatları merak ediliyordu. Bu liste ile Türkiye'deki benzin fiyatının Türkiye'deki pahalılık sıralamasına değineceğiz. İşte en pahalı benzini kullanan o ülkeler ve Türkiye'nin sırası...

DÜNYANIN EN PAHALI BENZİNİNİ KULLANAN ÜLKELER

Benzinin litre fiyatına göre Dolar üzerinden yapılan listeye göre dünyanın en pahalı benzinleri listesi tablodaki gibidir. Tablonun ilk görselinde Türkiye'nin sırasını görebilirsiniz.

Aşağıdaki tablo görseline göre dünyanın en pahalı benzini Hong Kong'da görünüyor. Hong Kong'u İzlanda ve Monako izliyor. Dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülkeler arasında Hollanda ve Norveç'te öne çıkıyor.

Dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülkeler arasında çoğunluğu Avrupa ülkeleri sağlıyor.