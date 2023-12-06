Dünyanın en tehlikeli 5 ülkesi belli oldu!

Ekonomi ve Barış Enstitüsü her yıl, ülkeleri dünyanın en güvenli ülkelerinden en tehlikeli ülkelerine doğru sıralayan Küresel Barış Endeksi (GPI) raporunu açıklıyor. Raporda 2022 yılında minimum dalgalanmalarla kayda değer bir istikrar sergileyen bir liste verildi. Dünyanın en tehlikeli ülkelerini derledik ve sizinle paylaşmak istedik:

Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri:

5. Kongo Demokratik C.

4. Güney Sudan

3. Suriye

2. Yemen

1. Afganistan