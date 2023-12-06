Dünyanın en tehlikeli 5 ülkesi belli oldu!

Ekonomi ve Barış Enstitüsü her yıl, ülkeleri dünyanın en güvenli ülkelerinden en tehlikeli ülkelerine doğru sıralayan Küresel Barış Endeksi (GPI) raporunu açıklıyor. Bizde sizinle dünyanın en tehlikeli ülkelerini paylaşmak istedik.

Dünyanın en tehlikeli 5 ülkesi belli oldu!
Dünyanın en tehlikeli 5 ülkesi belli oldu!
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Ekonomi ve Barış Enstitüsü her yıl, ülkeleri dünyanın en güvenli ülkelerinden en tehlikeli ülkelerine doğru sıralayan Küresel Barış Endeksi (GPI) raporunu açıklıyor. Raporda 2022 yılında minimum dalgalanmalarla kayda değer bir istikrar sergileyen bir liste verildi. Dünyanın en tehlikeli ülkelerini derledik ve sizinle paylaşmak istedik:

Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri:

5. Kongo Demokratik C.

4. Güney Sudan

3. Suriye

2. Yemen

1. Afganistan

Tiktok'un Yasak Olduğu ÜlkelerTiktok'un Yasak Olduğu ÜlkelerDünya
# dünya # Tehlikeli # Ülkeler
Çok Okunanlar
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Açıklama
Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Açıklama
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Öne Çıkanlar "Devlet aciliyet gördü, operasyonları arttırdı" - İşin Aslı - Prof. Dr. Emin Gürses - Kıvanç Özdal "Devlet aciliyet gördü, operasyonları arttırdı" - İşin Aslı - Prof. Dr. Emin Gürses - Kıvanç Özdal "Amiğğnn" Sözüyle Fenomen Olan Gizem Yıldız Kimdir? "Amiğğnn" Sözüyle Fenomen Olan Gizem Yıldız Kimdir?