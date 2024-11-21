Duvardaki muz rekor kırdı: 6,2 milyon dolara satıldı!

Sotheby’s müzayedesinde Maurizio Cattelan’ın "Comedian" adlı eseri rekor kırarak 6,2 milyon dolara satıldı.

Açık artırmayı kazanan isim, kripto para platformu TRON’un kurucusu Justin Sun oldu. Sun, eserin yalnızca bir sanat objesi olmadığını, aynı zamanda çağdaş kültürün bir yansıması olarak değerlendirdiğini belirtti.

"Comedian" eseri, hem sanata hem de piyasa değerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Eserin yeni sahibi, kripto para platformu TRON’un kurucusu Justin Sun oldu. Sun, yaklaşık 5,2 milyon dolarlık teklifin üzerine 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödeyerek toplamda 6,2 milyon dolar harcadı.

Sun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben Justin Sun ve Maurizio Cattelan'ın ikonik eseri Comedian'ı 6,2 milyon dolara başarıyla satın aldığımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bu sadece bir sanat eseri değil; sanat ve kripto para topluluğu dünyaları arasında köprü kuran kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum. Muzun sahibi olmaktan onur duyuyorum ve dünyanın dört bir yanındaki sanat meraklıları için daha fazla ilham ve etki yaratmasını dört gözle bekliyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde, bu eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğim ve hem sanat tarihindeki hem de popüler kültürdeki yerini onurlandıracağım”