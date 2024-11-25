Elon Musk "tarihin en zengin adamı" unvanını aldı!

Elon Musk, Forbes'in Pazar günü bildirdiğine göre, tahmini 334,3 milyar dolarlık net servetiyle tarihin en zengin kişisi olarak tarihi bir rekor kırdı. Musk'ın serveti sadece 20 günde 70 milyar dolar arttı; bu rakam, birkaç ülkenin yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYİH) aştı.

Tesla ve SpaceX’in CEO'su olan Musk, finans dünyasındaki bu başarıyı, teknolojiye yön veren vizyonu ve yatırımlarıyla elde etti.

3 BUÇUK YILLIK ZİRVE

Bu meteorik yükseliş birkaç önemli gelişmeye bağlanıyor. Tesla hisseleri %3,8 yükselerek hisse başına 352,56 dolara çıkarak üç buçuk yıllık zirveye ulaştı.

Wall Street Journal, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'nin değerlemesinin 50 milyar dolara ulaştığını, Musk'ın şirketin yüzde 60 hissesine sahip olduğunu bildirdi.

Musk'ın servet artışına katkıda bulunan bir diğer önemli etken ise ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim zaferi . Trump'ın kampanyasına yüz milyonlarca dolar bağışlayan Musk'ın, ABD kurumlarındaki bürokrasiyi azaltmayı amaçlayan bir rol olan "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın (DOGE) başkanlığına atanması bekleniyor.

Wall Street analistleri, Trump yönetimi altında Tesla'nın özellikle otonom araç programlarıyla ilgili düzenleme kolaylıklarından önemli ölçüde yararlanacağını öngörüyor.