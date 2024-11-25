Konya'daki o üretime yasak geldi: Bakanlık açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü, Has Geylani Mobilya Limited Şirketi’nin ahşap kapı üretimine yasak kararı aldı. Kararın gerekçesi henüz açıklanmazken, bu gelişme yerel üretim sektöründe dikkat çekti. Detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

ÜRETİMİ YASAKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü, Has Geylani Mobilya Limited Şirketi’nin kapı üretimine yasak getirdi.

Bakanlık tarafından verilen ilanda firmanın ürettiği hazır ( Prefabrik ) ahşap kapıların denetimi geçemediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“7223 Sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğümüzce yürütülen “Piyasa Gözetimi ve Denetimi” faaliyeti kapsamında Has Geylani Mobilya Limited Şirketi' nin Fatih Sultan Mehmet Mah. 139159 Sok. No:13 Kulu/Konya adresinde ürettiği Hazır ( Prefabrik ) Ahşap Kapılar ürünü üretim yerinde denetime tabi tutulmuş olup, denetim sonucunda 7223 sayılı Kanunun 7/1-b maddesinde belirtildiğinin aksine ürüne ilişkin teknik dosyanın hazırlanmadığı, uygunluk değerlendirme işlemlerinin yaptırılmadığı, uygunluk beyanı ve uygunluğu gösteren diğer belgelerin düzenlenmediği ve 13/1 maddesi hükmüne aykırı fiil sebebiyle, Has Geylani Mobilya Limited Şirketi tarafından üretilen Hazır ( Prefabrik ) Ahşap Kapılar ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına karar verilmiştir."