Elon Musk'tan Starlink Açıklaması! Gazze'de Uluslararası Kuruluşlar İçin Aktifleştirildi

İsrail'in Gazze'ye yoğunlaşan saldırıları öncesi, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Gazze'deki bütün iletişimin kesildiğini söylemişti. İletişimin kesilmesi sonrası, özellikle sosyal medyada Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydularının Gazze için etkin hâle getirilmesi talep edilmişti. Elon Musk o talepler sonrası Starlink uydularının Gazze için etkin hale getirildiğini açıkladı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023