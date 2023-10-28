Elon Musk'tan Starlink Açıklaması! Gazze'de Uluslararası Kuruluşlar İçin Aktifleştirildi

Gazze'de dün bütün iletişim kesilmişti. Kesilen iletişimin ardından sosyal medya kullanıcıları, Starlink uydularının Gazze için aktif hale getirilmesini istemişti. Elon Musk'tan Starlink uydularıyla ilgili açıklama geldi.

Elon Musk'tan Starlink Açıklaması! Gazze'de Uluslararası Kuruluşlar İçin Aktifleştirildi
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İsrail'in Gazze'ye yoğunlaşan saldırıları öncesi, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Gazze'deki bütün iletişimin kesildiğini söylemişti. İletişimin kesilmesi sonrası, özellikle sosyal medyada Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uydularının Gazze için etkin hâle getirilmesi talep edilmişti. Elon Musk o talepler sonrası Starlink uydularının Gazze için etkin hale getirildiğini açıkladı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

Gazze'de İletişim Tamamen Kesildi!Gazze'de İletişim Tamamen Kesildi!Dünya

Kaynak: TRT Haber

# Elon Musk # gazze # Starlink
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