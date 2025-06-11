Elon Musk’tan Trump çıkışı: "Fazla ileri gittim"

Musk, daha önce Trump’ı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren mesajlar paylaşmıştı. Bu paylaşımlarda Trump’ın adı Epstein davasında geçtiği öne sürülmüştü. Musk, Trump’ın azledilmesi gerektiğini de savunmuştu.

Ancak son açıklamasında Musk, “Trump’la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum” diyerek geri adım attı. İş insanı daha önce de benzer içerikteki bazı gönderilerini silmişti.

İkilinin arasındaki gerilim, Musk’ın Trump yönetiminin vergi indirimlerine yönelik sert eleştirileriyle başlamıştı. Donald Trump ise son açıklamasında, “Musk’la uzlaşır mısınız?” sorusuna, “Sanırım yapabilirim” yanıtını verdi.