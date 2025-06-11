CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Kamuoyuna açıklama borçları var

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Anayasanın ilk dört maddesi ile ilgili tartışmaları kapattıklarını söyledi.

"Biz Türkiye'ye yeni bir anayasa kazandırmak istiyoruz. Anayasa kazandırma sürecinde biz hep bazı tartışmaların, anayasa yapım sürecine istismar aracı olarak ortaya konduğuna, barikat olunma sürecine şahit olduk. Yeni anayasa tartışmalarına barikat kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"

Aralarında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan’ın da olduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan İnan, terörsüz Türkiye ile ilgili hassasiyet uyarısı yaptı.

"İnce eleyerek sık dokuyarak, kazasız belasız bugünlere getirdiğimiz sürecin başarısı için hepimizin daha hassas davranması gerekiyor. Biz de bu hassasiyetten uzaklaşmıyoruz."

Türkiye Basın Federasyonunda gündemi değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri, yolsuzluk operasyonları konusunda CHP’nin iddialara yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, rant dosyasıyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üzerine düşen bu konuda toplumu derinden rahatsız eden iddialara cevap verip kamuoyunu aydınlatmak. Ama biz bu süreç başladığına itibaren bağımsız Türk yargımızın hedef haline getirilmesini ve sürekli olayları perdelemeye çalışılan bir CHP görüyoruz.”