Cemil Tugay 800 işçiyi çıkaracak: İşçi sözleşmesinde anlaşma sağlandı, kıyım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 800 işçiyi kapsayan toplu işten çıkarma planını sendikaya resmi yazıyla bildirdi. Ulusal Kanal’ın 5 Haziran’da gündeme getirdiği “İşçi kıyımı hazırlığı” haberi, belediye tarafından yapılan resmi yazışmalarla doğrulanmış oldu.

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Cemil Tugay 800 işçiyi çıkaracak: İşçi sözleşmesinde anlaşma sağlandı, kıyım başladı
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, seçim sonrası dönemde personel sayısını azaltma yönündeki açıklamaları dikkat çekmişti. Tugay, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, "Zaman içinde personel sayısını artırmaya değil, azaltmaya çalışacağım" demişti.

Belediye-İş Sendikası'na üye yaklaşık 6 bin işçinin durumunu ilgilendiren süreç, Tunç Soyer döneminde imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından başladı. Tugay, Soyer’in görev süresinin bitmesine beş gün kala verdiği yüzde 67’lik ücret zammını “sorumsuzluk” olarak nitelendirerek bu oranın belediye bütçesiyle karşılanamayacağını savundu.

Belediye yönetimi, söz konusu zammın iptali için önce sendikadan sözleşme maddesini geri çekmesini istedi, ancak talep reddedildi. Bunun üzerine konu yargıya taşındı. Mahkemeden iptal yönünde bir karar çıkmayınca belediye, alternatif adımlar atmaya başladı.

Süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında 6 gün süren grev sonrası yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. Anlaşmanın ardından Belediye-İş Sendikası'na üye İZDOĞA bünyesindeki 800 işçinin işten çıkarılması için süreç başlatıldı. İşten çıkarmaların 4 Temmuz’a kadar tamamlanması bekleniyor. Ayrıca İZULAŞ ve İZBETON’da da 100’er işçinin işine son verilmesinin planlandığı belirtiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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