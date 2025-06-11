Doğu Perinçek’ten çarpıcı açıklamalar: “ABD iç savaşa gidiyor” uyarısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da yayımlanan Çıkış Yolu programında ABD’deki toplumsal hareketleri değerlendirdi.

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Doğu Perinçek’ten çarpıcı açıklamalar: “ABD iç savaşa gidiyor” uyarısı
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 Kaliforniya’da başlayan protestoları, Biden ile Trump güçleri arasında yaşanan bir çatışma olarak niteleyen Perinçek, bu iki gücün içinden bağımsız bir halk hareketinin yükselmekte olduğuna dikkat çekti.

Perinçek, ABD’de yaşanan ekonomik ve sosyal krizlerin halkı daha radikal çözümler aramaya ittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kaliforniya'daki olaylar bir yandan Biden ile Trump arasında bir savaş. Ama diğer yandan da Trump cephesinin içinde saklanan, yeni yeni boy göstermeye başlayan bir Amerikan halkı var.”

Amerikan halkının uzun süredir sağlık, eğitim ve barınma gibi temel hizmetlere erişemediğini vurgulayan Perinçek, halkın bu zorluklardan bir çıkış aradığını ifade etti:

“Covid sürecinde hastanelerde perişan olan insanlar, sokakta yaşayan milyonlarca yurttaş... Bu insanlar artık sistem içindeki güçlerden birinin peşine takılmak yerine, kendi bağımsız hedeflerine yöneliyor.”

Amerika'nın iç savaşa doğru ilerlediğini savunan Perinçek, iki seçenekli bir yol ayrımına işaret etti:

“Amerika batıyor. Bu batışı ya kabul edecek ve uygun çözümler üretecek ya da Çin’in yükselişine karşı silahla direnmeye çalışacak. Bugün yaşanan çatışmaların arkasında bu karar süreci yatıyor.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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