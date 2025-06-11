6,4 büyüklüğünde deprem: Can kaybı bildirilmedi

Ülkenin Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA), sarsıntının merkez üssünün, Hualien il merkezinin yaklaşık 70 kilometre güneyinde ve yerin 30,9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Deprem, özellikle Hualien ve güneyindeki Taitung ilinde hissedildi. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasar bildirilmediğini açıkladı. Bölgedeki incelemeler sürüyor.