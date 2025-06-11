6,4 büyüklüğünde deprem: Can kaybı bildirilmedi

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
6,4 büyüklüğünde deprem: Can kaybı bildirilmedi
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Ülkenin Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA), sarsıntının merkez üssünün, Hualien il merkezinin yaklaşık 70 kilometre güneyinde ve yerin 30,9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Deprem, özellikle Hualien ve güneyindeki Taitung ilinde hissedildi. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi maddi hasar bildirilmediğini açıkladı. Bölgedeki incelemeler sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Tayvan deprem
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