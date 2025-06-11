Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda kira ve konut fiyatları gündemde

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, kira enflasyonunda istenilen seviyede bir düşüşün henüz sağlanamadığı vurgulandı. Konut arzını artırmak, deprem nedeniyle kaybedilen konut stokunu telafi etmek ve konut erişimini kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı politikaların uygulamaya konduğu belirtildi. Kira enflasyonundaki yavaşlamanın önümüzdeki dönemde devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Ayrıca, toplantıda enerjinin cari açık üzerindeki önemli etkisi değerlendirilirken, dışa bağımlılığı azaltacak ve arz güvenliğini güçlendirecek politikaların önemine dikkat çekildi.

Kurulun gündeminde yer alan bir diğer konu ise iş arayanların uygun işlere yönlendirilmesini sağlayan özel istihdam bürolarının mevcut durumunun gözden geçirilmesi kararı oldu.