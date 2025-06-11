İBB yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken itiraf: İfadeler ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “suç örgütü yöneticiliği”, “örgüte üye olmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla inceleme başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan muhasebe müdürü Murat Bıyık ve reklamcı Hüseyin Kum, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘Faturaların nasıl kesileceği önceden bildirilirdi’

Murat Bıyık, ifadesinde Panoffect Medya AŞ ve Genç Popülist Medya Planlama Şirketi’nde 2015-2024 yılları arasında çalıştığını, bu şirketlerin İBB iştiraklerinden aldığı ihalelerde, montaj ve üretim işlerinin H.Ö.’nün sahibi olduğu firmaya yaptırıldığını anlattı.

Bıyık, “2020-2021 yıllarında Kültür AŞ'den alınan üst geçit ihaleleriyle ilgili olarak, patronum Eyüp Subaşı'ya Kültür AŞ tarafından fatura düzenleme çizelgeleri gönderilirdi. Bu çizelgeleri ben H.Ö.'ye iletir, o da buna göre alt fatura hazırlar, biz de bunları ana faturayla birlikte Kültür AŞ’ye sunardık” dedi.

‘Sahte fatura kesildiğini biliyorum’

Zaman zaman şirketlerin fatura ihtiyacı doğduğunda Subaşı'nın H.Ö.’ye sahte fatura kestirdiğini duyduğunu ifade eden Bıyık, "Fatura kesimindeki usulsüzlükler tamamen Eyüp Subaşı’nın talimatlarıyla gerçekleşti. Ben sadece muhasebe işleriyle ilgilendim” diye konuştu.

‘Bagajına para dolu çanta koyduğuna şahit oldum’

Bıyık, Subaşı’nın şirketin kasasına para teslim etmediğini belirterek, “Bir defasında arabasının bagajına içinde para dolu bir çanta koyduğuna şahit oldum. Ayrıca metro kanopi ihalesinden yaklaşık 5 ay sonra, Panoffect firmasının ofisindeki bir toplantıda, bu ihale için kendisinden 20 milyon TL gayri resmi komisyon talep edildiğini söyledi” dedi.

‘Sistemi Fikri Murat Demir yönetiyordu’

Etkin pişmanlıktan yararlanan bir diğer isim Hüseyin Kum ise ifadesinde, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in ihaleleri yönettiğini, Çetin’in Beylikdüzü Belediyesi’ne 2016 yılında Avcılar Belediyesi’nden geçtiğini söyledi.

Taner Çetin’le doğrudan bağlantısının olmadığını belirten Kum, “Taner Çetin’le sürekli irtibat halinde olan ve işleri organize eden kişi Fikri Murat Demir’di. Bir keresinde, Demir bana İBB’nin seçim kampanyası ödemelerini kendisinin yürüttüğünü söyledi. Bu ödemelerin takibini ise Murat Ongun ve Fatih Keleş, Taner Çetin üzerinden yapıyormuş” ifadelerini kullandı.