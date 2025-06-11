Burhaniye’de uyuşturucu operasyonu: 238 gram metamfetamin ele geçirildi
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimi, Burhaniye ilçesinde uyuşturucuya yönelik önemli bir operasyona imza attı.
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Edinilen bilgilere göre, 10 Haziran 2025 tarihinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 5 parça halinde toplam 238 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı