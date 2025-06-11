Burhaniye’de uyuşturucu operasyonu: 238 gram metamfetamin ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimi, Burhaniye ilçesinde uyuşturucuya yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Burhaniye’de uyuşturucu operasyonu: 238 gram metamfetamin ele geçirildi
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre, 10 Haziran 2025 tarihinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 5 parça halinde toplam 238 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Meteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyorMeteoroloji uyardı: 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

burhaniye uyuşturucu
Günün Manşetleri
Gazze’de insani kriz derinleşiyor
İBB yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken itiraf
22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor
Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti
Göçmen kaçakçılarına darbe!
İstanbul'da aciller doldu, bakanlıktan kritik uyarı
Tıkanıklığı aşmak için grev tarihi açıklanmalıdır!
Gazze’de sivillerin can kaybı 55 bine yaklaştı
Süleymancılar Beykoz'daki Engürübağ Camisi'ne yerleşti
Çok Okunanlar
22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor 22 ilde sağanak yağış, 18 ilde sıcaklık rekoru bekleniyor
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın! İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: Ekonomi kazansın!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
ŞOK'ta dev kampanya! ŞOK'ta dev kampanya!
Konut hayali kuranlara soğuk duş! Konut hayali kuranlara soğuk duş!