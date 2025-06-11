Jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi gözaltında

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı öne sürülen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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