Jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C, THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL gibi yasa dışı sol örgütlerin propagandasını yaptığı tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.