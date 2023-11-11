Elon Musk'tan Zelenskiy'e: "Gençleri Ölüme Göndermeyi Bırak"

Sputnik'in haberine göre Elon Musk, podcast yayıncısı Lex Friedman'ın programında Zelenskiy'in Moskova ile müzakere masasına oturup oturmaması gerektiği sorusunu yanıtladı. Musk, açıklamsında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e taarruzun devam etmesinin savaş alanındaki mevcut durum nedeniyle kitlesel kayıplara yol açacağını belirterek gençleri ölüme göndermemesini tavsiye etti.

Musk şu ifadeleri kullandı:

- Ona Ukraynalı gençleri siperlerde ölüme göndermemesini tavsiye ediyorum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kursun ya da kurmasın bunu yapmasına gerek yok.

Zelenskiy'in eylemlerini yorumlayan Musk, "Tarih onlara karşı nazik olmayacak" dedi. Elon Musk daha önce Kiev'in çatışmayı kazanamayacağını ve Zelenskiy'in savaş alanında yenilgiyi tanımadığını dile getirmişti. Musk ayrıca Batılı ülkelerin Rusya ile savaşta Ukraynalıları kurban etmeyi bırakmaları, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaları ve Moskova ile normal ilişkileri yeniden tesis etmeleri gerektiğini söylemişti.