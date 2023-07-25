Elon Musk'u zengin yapan tuhaf takıntısı

Aldığı ani ve açıklanması güç kararlarla gündeme gelen Musk'ı, daha önce tanımış olanlar çok da şaşırmıyor. 2018’de Tayland’daki bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtaracak dalgıçlara SpaceX’in ürettiği bir oksijen tüpünü vermeyi teklif eden Musk, mantıklı bir nedenle bu teklifi reddeden dalgıca “pedofili” diyecek kadar ileri gittiğinde; anlaşıldı ki hiç de normal bir milyarder değildi. Bu tip davranış ve tutumlarının sayısı, zamanla tıpkı servetindeki dolar sayısı kadar arttı. Ancak kendisinin X harfine olan takıntısı hiç değişmedi.

YIL 1999, TARİHİN İLK DİJİTAL BANKACILIK SİSTEMLERİNDEN BİRİSİ “X.COM” KURULUYOR

Palo Alto, Kaliforniya’da yaşayan çiçeği burnunda iki kardeş girişimci; Elon ve Kimbal Musk daha 30’lu yaşlarında bile değiller. Ancak dijital bir şehir rehberi sistemi olan Zip2 yazılımını 307 milyon dolara, dönemin teknoloji devi Compaq’a satıyorlar. Bu satış ile birlikte Musk cebine kemiksiz 22 milyon dolar para kalıyor ki bu miktar, eğer 1999 yılındaysanız -günümüze kıyasla- büyük bir servet.

Henüz 28 yaşındayken Silikon Vadisi milyoneri olan Musk, o dergi senin bu gazete benim başarılarını anlatıyor; pahalı spor arabalara biniyor ve mankenleri koluna takıyordu. Genç yaşta gelen şöhret ve zenginliğin sefasını sürdüğü 1 yılın ardından, 1999’da hep aklında olan soruna çözüm üretti:

"BANKALARI İNTERNETLE BULUŞTURSAK NASIL OLUR?"

Aslında bu daha önce yapılmıştı, ancak internet altyapılarının sınırlı olması ve potansiyelinin daha önce fark edilememesi nedeniyle dijital bankacılık, Musk devreye girene dek çok sınırlı alanlarda kullanıyordu. Musk aslında “parayı dijitalleştirmek” istiyordu ve bu hedefle X.com alan adını alıp şirketi kurdu.

YIL 2002, MUSK X HARFİNE OLAN AŞKINI KALBİNE GÖMDÜ VE UZAYDA YAŞATMAK İÇİN SPACEX ADINDA YENİ BİR ŞİRKET KURDU

Kazandığı para ile küçük bir otomobil şirketi olan Tesla’yı satın alan Musk, kalan parasıyla da SpaceX şirketini kurdu. Dönemin en yıldız astronomlarını ve uzay mühendislerini bu şirkette topladı. Amacı, Dünya yörüngesine roket gönderme maliyetlerini düşürmek ve devletleri müşterisi haline getirmekti. SpaceX, 2010 yılların başından itibaren yeniden kullanılabilir roketlerle bu maliyeti 10’da 1’ine düşürdü, gerçekten de devletler müşterisi oldu.

YIL 2015, TÜM ZAMANLARIN EN POPÜLER ELEKTRİKLİ SUV MODELLERİNDEN TESLA MODEL X

Musk’ın marka yaratma konusundaki sıra dışı yaklaşımlarının ilk örneği her zaman Tesla’da ortaya çıkmıştı. Tesla’nın ilk arabası, aynı zamanda ilk elektrikli süper-spor otomobil olan Roadster’in ardından Musk sırasıyla SEXY kelimesini oluşturan harfleri yeni modellere vermeye başladı. E harfi o sırada başka bir şirkete ait olduğu için 3 adını verdi. Ancak X, yine Musk’ın vizyonunun bir parçası haline gelmişti. Model X, spor özelliklere sahip hibrit bir SUV aracı olarak piyasaya sürüldü.

YIL 2020 MUSK BEBEĞİNİN ADINI KOYDU: X Æ A-11

Müzisyen Grimes ile evlenen Musk, bu ilişkiden olan ilk çocuğuna X Æ A-11 gibi tuhaf bir sim vermeyi tercih etti. Bunun ne anlama geldiğini hiçbir zaman net şekilde ve ciddiyetle açıklamadı. Ancak ismin telaffuz zorluğundan olacak ki çocuğuna kısaca X diye sesleniyor.



TWİTTER KUŞUNUN YERİNİ X LOGOSU ALDI

Elon Musk kişisel hesabından Twitter'ın yeni adının ve simgesinin X olduğunu duyurdu. Matematikte bilinmeyen anlamına gelen X yapması kafaları karıştırdı. Musk aynı zamanda uzantıda da Twitter yazısı yerine X.com'u kullandı.

Kaynak: https://www.webtekno.com/x-harfi-elon-musk-gecmisi-h136182.html







