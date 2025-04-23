Elvis’le düet yapmıştı, Western'in eski yıldızından acı haber

Amerikan televizyonlarının ve sinemasının unutulmaz oyuncularından Will Hutchins, 94 yaşında hayatını kaybetti. Western türündeki yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun, New York'taki North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

SUGARFOOT İLE TANINDI

1957-1961 yılları arasında ABC kanalında yayınlanan “Sugarfoot” dizisinde canlandırdığı Tom Brewster karakteriyle büyük çıkış yakalayan Hutchins, yumuşak huylu bir hukuk öğrencisinden keskin nişancıya dönüşen karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Haber Global'e göre, eski eşi Barbara Hutchins, oyuncunun vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Herkes onu severdi. Harika bir mizah anlayışı vardı” ifadelerini kullandı.

Will Hutchins, Sugarfoot’un ardından 1966-67 yıllarında NBC ekranlarında yayınlanan “The Dick Van Dyke Show” da Woody Banner karakterini canlandırdı. Ardından CBS’te yayınlanan “Blondie” dizisinde yer aldı. Ancak dizi yalnızca 16 bölüm sürebildi ve kısa sürede yayından kaldırıldı.

Hutchins’in sinema kariyerindeki en dikkat çeken projeler ise Elvis Presley ile birlikte yer aldığı filmler oldu. 1966’da “Spinout”, ardından 1967’de “Clambake” filmlerinde Presley ile birlikte rol alan Hutchins, müzikseverlerin de ilgisini çekti. Özellikle Clambake filminde söyledikleri “Who Needs Money” düeti, bugün hala hatırlanan performanslar arasında yer alıyor.