En çok yardım yapan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Development Initiatives kuruluşunun hazırladığı rapora göre en çok yardım yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Yayınlanan raporda ABD, 15 milyar dolar uluslararası yardım yaparak en çok yardım yapan ülke oldu. Türkiye ise 7.2 milyar dolar yardım yaptı. İşte merak edilen sıralamanın devamı!

EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKELER

Türkiye'den sonra Almanya 5.3 milyar dolar yardım yaparak en çok yardım yapan ülkeler arasında üçündü oldu.

Kaynak: AA, nedersiniz