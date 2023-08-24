En çok yardım yapan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre en çok yardım yapan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin en çok yardım yapan ülkeler arasındaki sıralaması herkesi şaşırttı! Dünyada en çok yardım yapan ülke hangisi? Peki en çok yardım yapan ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar...

En çok yardım yapan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
En çok yardım yapan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
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Development Initiatives kuruluşunun hazırladığı rapora göre en çok yardım yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Yayınlanan raporda ABD, 15 milyar dolar uluslararası yardım yaparak en çok yardım yapan ülke oldu. Türkiye ise 7.2 milyar dolar yardım yaptı. İşte merak edilen sıralamanın devamı!

EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKELER

En çok yardım yapan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti - Resim : 1

Türkiye'den sonra Almanya 5.3 milyar dolar yardım yaparak en çok yardım yapan ülkeler arasında üçündü oldu.

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Kaynak: AA, nedersiniz

# abd # türkiye # almanya
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