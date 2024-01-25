En vatansever 10 ülke belli oldu! O ülke Türkiye'yi geçti...

Gallup araştırma şirketinin yaptığı en vatansever ülkeler araştırması sonuçlandı. Peki dünyanın en vatansever ülkeleri hangisi? Türkiye ilk 10'a girdi mi?

En vatansever 10 ülke belli oldu! O ülke Türkiye'yi geçti...
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Yapılan araştırmada dünyadaki en vatansever ülkeler sıralandı. Katılımcılara, "Ülkeniz için savaşır mısın?" sorusu yöneltildi.

Türkiye'de yaşayanların verdiği 'evet' ve 'hayır' oranları dikkat çekti.

En vatansever ülkeler arasında Türkiye'nin 12. sırada yer alması tartırşmaları da beraberinde getirdi.

Gallup'un "Ülkeniz için savaşır mısınız" sorusuna evet yanıtını verenlerin oranı yüzde 73, hayır diyenlerin oranı yüzde 27 olarak belirlendi.

İŞTE EN VATANSEVER 10 ÜLKE

Peki listeye göre en vatansever 10 ülke hangisi? 

Yapılan araştırmada en vatansever ülkelerde ilk 10 şu şekilde sıralandı:

1. Fas

2. Fiji

3. Pakistan

4. Vietnam

5. Bangladeş

6. Azerbaycan

7. Papua Yeni Gine

8. Afganistan

9. Gürcistan

10. Hindistan

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