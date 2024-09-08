Ensarullah, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Ensarullah Hareketi, ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini duyurdu. Düşürülen MQ-9 tipi SİHA sayısı 8'e yükseldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Ensarullah, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü duyurdu
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Yemen Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Marib ili semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti. Sözcü Seri, bununla birlikte, düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 8'e yükseldiğini aktardı.

Seri, ABD'ye ait SİHA'nın Marib semalarında saldırı görevi sırasında Ensarullah'a ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü bilgisini verdi.

KIZILDENİZDE NE OLUYOR?

Ensarullah, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Ensarullah'ın eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

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