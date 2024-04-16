Ensarullah duyurdu: Yemen'de iç savaş can aldı

Ensarullah Hareketine bağlı SABA haber ajansına göre, sözde hükümet güçleri ile çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Sami Salih ez-Zahiri, Yahya Abdullah el-Muayyed, Abdullah eş-Şaymi ve Halid Reşad Aklan isimli mensuplar başkent Sana'da toprağa verildi.

Hayatını kaybeden kişilerin subay rütbesinde olduğu belirtilirken çatışmanın nerede yaşandığına ilişkin bilgi verilmedi.

SÖZDE HÜKÜMET YURT DIŞINDA

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığı konuşmada, Yemen'deki cephelerde tansiyonun yükseldiğine dikkati çekmişti.

Grundberg, gerilimin devam etmesi halinde Yemen'e ve bölgeye ciddi etkileri olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Ensarullah'a karşı sözde Yemen hükümetine destek veriyor. Sözde hükümet yurt dışında faaliyet yürütüyor.