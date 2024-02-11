Yemen’de Ensarullah önderliğindeki Sana yönetiminden Kızıldeniz açıklaması geldi. Ensarullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı mesajına sert yanıt verdi.

Sana yönetimi, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ve tüm Gazze'de saldırıları artırması durumunda kendilerinin de operasyonlarını genişleteceklerini açıkladı. Ensarullah Hareketinin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında olduğu İsrailli yetkililerin Refah kentine kara saldırısı başlatacakları yönündeki konuşmalarının ardından X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

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Ensarullah’tan Refah çıkışı: Kızıldeniz’de operasyonu büyütürüz

İsrail, Gazze halkının yarısının sığındığı Mısır sınırındaki Refah’a kara saldırısı sinyali verdi. Yanıt Yemen’deki Ensarullah yönetiminden geldi: Operasyonu büyütürüz.

Yayınlanma: 11 Şubat 2024, 14:58Güncellenme: 11 Şubat 2024, 15:43

Yemen’de Ensarullah önderliğindeki Sana yönetiminden Kızıldeniz açıklaması geldi. Ensarullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı mesajına sert yanıt verdi.

Sana yönetimi, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde ve tüm Gazze'de saldırıları artırması durumunda kendilerinin de operasyonlarını genişleteceklerini açıkladı. Ensarullah Hareketinin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında olduğu İsrailli yetkililerin Refah kentine kara saldırısı başlatacakları yönündeki konuşmalarının ardından X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

SALDIRILAR SÜRDÜKÇE YANIT GELECEK

İsrail'in başta Refah olmak üzere tüm Gazze Şeridi'nde saldırılarını artırması durumunda kendilerinin de operasyonlarını büyüteceklerini belirten Husi, İsrail'in Gazze saldırıları ve ablukası devam ettikçe kendilerinin de yanıt vermeyi süreceğini vurguladı.

ESİR ANLAŞMASI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'in, "Gazze Şeridi'ne askeri operasyonları derinleştirdikçe İsrailli esirlerin iadesi için gerçek bir anlaşmaya ulaşmaya yakınlaştığını" savundu. HAMAS’tan bir yetkili ise bugün yaptığı açıklamada Refah’a yönelik bir saldırının esir görüşmelerini dinamitleyeceğini belirterek "Netanyahu ve Nazi ordusu dört aydan fazla bir sürede başaramadığı şeyi, savaş ne kadar sürerse sürsün başaramayacak." dedi.

MISIR'LA GÖRÜŞÜYOR

Öte yandan İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, hükümetin Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için Mısır'la görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

İSRAİLLİ BAKAN VE BAŞBAKAN’IN AÇIKLAMALARI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ve Netanyahu peş peşe yaptıkları açıklamadalarda kara saldırılarının Refah kentine uzanacağını söylemişti. İsrail devlet televizyonu KAN, operasyondan önce Refah’ın tahliye edileceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatı verdiğini kaydetti.

REFAH SON DURAK

Refah kenti Gazze Şeridi'nin güneyinde ve Mısır sınırında yer alıyor. Kasım ayından beri süren saldırılardan kaçan Gazzeliler de bu kente sığındı. Refah bugün, 2,3 milyon nüfusluk Gazze’nin neredeyse yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Refah’a saldırı düzenlenmesi halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.