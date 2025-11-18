Epstein sorusu Trump’ı öfkelendirdi: Muhabiri böyle susturdu

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’in e-postalarında Trump’ın adının geçtiğini ve Epstein’in “Trump’ın kızlar hakkında bilgi sahibi olduğunu” söylediğini hatırlatması üzerine Trump, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Eğer bu konuda bir şey olsaydı, bunu çoktan açıklamış olurlardı” dedi.

Trump, Epstein ile ilişkilerinin uzun yıllar boyunca kötü olduğunu belirterek, “Bill Clinton hakkında neler bildiğini öğreneceksiniz, Harvard’ın başındaki kişi hakkında neler bildiğini, tanıdığı tüm kişiler hakkında neler bildiğini öğreneceksiniz. JP Morgan Chase de bu konuya dahil” ifadelerini kullandı.

“SESSİZ OL” DİYEREK SORUYU KESTİ

Beyaz Saray tarafından yayımlanan videoda Trump’ın, “Efendim, dosyalarda suç unsuru yoksa neden…” diye soruya başlayan muhabiri o anda, “Sessiz, sessiz ol domuzcuk” diyerek susturduğu görüldü.

Cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein, ABD ve Avrupa’da siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli çevreler arasında buluşturucu rolüyle biliniyordu.

Epstein’in e-postaları geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler tarafından yayımlandı. E-postalarda Epstein’in, Trump’tan bahsederken onun cinsel istismar kurbanı olan kızlardan haberdar olduğunu ve bir cinsel istismar mağduru ile “saatlerce vakit geçirdiğini” yazdığı görüldü.

E-postaların yayımlanmasının ardından Beyaz Saray, Demokrat partili siyasetçileri “seçme e-postalar” paylaşarak olayları bağlamından koparmak ve Trump aleyhinde sahte bir anlatı oluşturmakla suçladı.