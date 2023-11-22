Erdoğan: "Gazze Filistin Toprağı Olarak Kalacak"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e saldırılarının sona erdirilmesi ve bölgenin istikrara kavuşturulması için Cezayir'le yakın temas ve iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.



Erdoğan, dünya genelinde İsrail karşıtı protestoları hatırlattı. İslam dünyasını da işgale sessiz kalmamaya çağırdı.



"Tüm dünyanın İsrail'e karşı tavır takınmaya başladığını görüyoruz. İsrail'in sokakları bile hareketlendi. İnşallah çok kısa bir zamanda Netanyahu pılını pırtısını toparlayıp, buradan çekilecek. İslam dünyası Riyad'da sergilediği kararlılığın arkasında durmak ve alınan kararları uygulamak için birlik ruhuyla hareket etmeli ve tek yumruk olmalıdır."

Gazzeli hasta ve yaralıların Türkiye’ye getirilmesi konusunda Mısır ile iş birliğine değinen Erdoğan, Mısır ziyaretinin sinyalini verdi.

"Refah Sınır Kapısı’nda Mısır yönetimi olumlu adımlar atıyor. Gazzeli hastaların oradan çıkartılarak ülkemize getirilmesinin artarak devamını istiyoruz. En kısa zamanda bir Mısır seyahati düzenleyebilirim. Mısır’da ağırlıklı gündemimiz bu konular olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi gündemine de değindi. "Türk Lirası’nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" dedi.

"Uyguladığımız sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla önümüzdeki dönemde yatırımcı güvenini kazanacağız. Bu güven fon akışını tetikleyecek. Fon akışı Lira’da reel değerlemeye sebep olacak. Neticede hem makul düzeyde büyüyeceğiz, hem enflasyon düşecek bu koşullarda. Yani faziletli bir döngüye gireceğiz inşallah."



