Erdoğan'ın Filistin Diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Filistin diplomasisi sürüyor. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Erdoğan'ın Filistin Diplomasisi

Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik yasadışı saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze’deki katliamlarına sert tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği’nin Filistin'i tanımaması halinde İspanya'nın kendi kararını alacağını açıklamıştı.

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