Erken seçim sonrası Almanya'da yeni dönem! İşte kazananlar ve kaybedenler

Almanya’da pazar günü yapılan erken genel seçimlerin sonuçları açıklandı. Seçimden Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) oyların yüzde 28’ini alarak birinci çıktı.

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Erken seçim sonrası Almanya'da yeni dönem! İşte kazananlar ve kaybedenler
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Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, oylarını ikiye katlayarak yüzde 20’lik oranla ikinci sıraya yükseldi. AfD’nin bu çıkışı, Almanya siyasetinde dengeleri değiştirdi.

SCHOLZ'UN PARTİSİ TARİHİ KAYIP YAŞADI

Başbakan Olaf Scholz’un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise büyük bir hezimet yaşadı. Ukrayna politikası nedeniyle seçmenden tepki gören SPD, 10 puanlık kayıpla yüzde 16 oy alabildi.

Sol siyaset sahnesinde de büyük bir gelişme yaşandı. Sahra Wagenknecht’in kurduğu Ulusal Sol Partisi, yüzde 4,9 oy oranıyla seçim barajını kıl payı geçemedi.

MERZ: AVRUPA’YI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Seçimin galibi olan CDU/CSU’nun Başbakan adayı Friedrich Merz, sonuçların ardından yaptığı açıklamada “Önceliğimiz Avrupa’yı güçlendirmek ve ABD’den bağımsız bir çizgi oluşturmak olacak” dedi. Ayrıca AfD ile koalisyon kuracaklarını açıkladı.

Öte yandan, seçimlerde 19 Türk kökenli aday milletvekili olarak Federal Meclis'e girmeye hak kazandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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