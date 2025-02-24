DEM Parti’den Öcalan için yeni hamle! Hükümete "görüntülü açıklama" baskısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Mevzuatta böyle bir uygulama yok” diyerek Öcalan’ın görüntülü açıklama yapmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti. Ancak DEM Parti yöneticileri, bu konuda hükümete baskı yapmayı sürdürüyor.

DEM PARTİ'DEN "VİDEOLU AÇIKLAMA" ISRARI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın ardından partinin diğer eş başkanı Tülay Hatimoğulları da hükümete “videolu mesaj” konusunda çağrıda bulundu.

Adalet Bakanı Tunç’un açıklamalarına tepki gösteren Hatimoğulları, “Biz de Öcalan’ın videolu bir çağrı yapacağı bilgisini aldık. Umuyoruz ki devlet aklı ve yürütücü akıl, bakan gibi düşünmüyordur” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın zamanı hakkında “Birkaç gün içinde de olabilir, önümüzdeki aya da sarkabilir. Gerçekten bilmiyoruz” diyen Hatimoğulları, “Süreç karışık, iktidarın nasıl bir adım atacağına dair elimizde veri yok” sözleriyle hükümeti eleştirdi.