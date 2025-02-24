CHP'li Cem Aydın'a siyasi yasak mı geliyor? İddianame kabul edildi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aydın için 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. Davanın 30 Nisan’da görüleceği bildirildi.

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CHP'li Cem Aydın'a siyasi yasak mı geliyor? İddianame kabul edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik, CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapılmasının ardından Cem Aydın gözaltına alınmış, daha sonra yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

AYDIN’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Aydın’a “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamaları yöneltildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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