CHP'li Cem Aydın'a siyasi yasak mı geliyor? İddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik, CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapılmasının ardından Cem Aydın gözaltına alınmış, daha sonra yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

AYDIN’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede Aydın’a “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamaları yöneltildi.