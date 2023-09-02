‘Ermeni soykırımı’ anıtı dikilmesine tepkiler büyüyor! İmza kampanyası başlatıldı

Köln’de mahkeme kararına rağmen sözde ‘Ermeni soykırımı’ anıtı dikilmesine tepkiler büyüyor. Şehirde 100’e yakın Türk derneğinin başlattığı kampanyaya Türkiye’den de destek açıklamaları geliyor.

‘Ermeni soykırımı’ anıtı dikilmesine tepkiler büyüyor! İmza kampanyası başlatıldı
Son Güncelleme:

Bir araya gelen Türk derneklerinin oluşturduğu Köln ve Çevresi Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi, sözde anıtın kaldırılması için başlattıkları imza kampanyasına tüm dünyadan destekte bulunulması çağrısı yaptı.

‘ERMENİ SOYKIRIMI’ ANITI DİKİLMESİNE TEPKİLER BÜYÜYOR

Türk dernekleri başlattıkları imza kampanyasına katılım için ise şu bilgiler paylaştı: “Almanya Köln’de ‘sözde soykırım’ ile alakalı kalıcı bir anıt dikilmek isteniyor. Buna karşı Türk toplumu olarak imza kampanyası başlattık. Duyarlı vatandaşların katılmasını bekliyoruz. Sen de imzanla destek ol ve çevrende paylaş.” Kampanya için oluşturulan https://turkinitiativ.de/imza-kampanyasi/ adresinden imza verilerek, dünyanın dört bir yanından katılım sağlanabiliyor.

‘Ermeni soykırımı’ anıtı dikilmesine tepkiler büyüyor! İmza kampanyası başlatıldı - Resim : 1

Türkiye'nin en büyük Cemevi Külliyesinin temeli atılıyorTürkiye'nin en büyük Cemevi Külliyesinin temeli atılıyorYurt

 

# imza # imza kampanyası # köln # ermeni # soykırım
Çok Okunanlar
Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi
Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi
2 Eylül'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, nerelerde yağmur bekleniyor
2 Eylül'de havalar nasıl olacak? Meteoroloji uyardı, nerelerde yağmur bekleniyor
Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çok sayıda ölü ve yaralı var
A101'de güncel aktüel ürünleri... Hangi ürünlerde indirim var?
A101'de güncel aktüel ürünleri... Hangi ürünlerde indirim var?
2 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın fiyatları yükseldi mi?
2 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın fiyatları yükseldi mi?
Öne Çıkanlar Mansur Yavaş’tan CHP’ye İhanet mi? Rozetsiz Başkanlık İstediğini Duyurdu! - Ulusal Kanal Mansur Yavaş’tan CHP’ye İhanet mi? Rozetsiz Başkanlık İstediğini Duyurdu! - Ulusal Kanal Saç boyalarına dikkat! Alerji olabilirsiniz Saç boyalarına dikkat! Alerji olabilirsiniz