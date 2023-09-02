‘Ermeni soykırımı’ anıtı dikilmesine tepkiler büyüyor! İmza kampanyası başlatıldı

Bir araya gelen Türk derneklerinin oluşturduğu Köln ve Çevresi Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi, sözde anıtın kaldırılması için başlattıkları imza kampanyasına tüm dünyadan destekte bulunulması çağrısı yaptı.

‘ERMENİ SOYKIRIMI’ ANITI DİKİLMESİNE TEPKİLER BÜYÜYOR

Türk dernekleri başlattıkları imza kampanyasına katılım için ise şu bilgiler paylaştı: “Almanya Köln’de ‘sözde soykırım’ ile alakalı kalıcı bir anıt dikilmek isteniyor. Buna karşı Türk toplumu olarak imza kampanyası başlattık. Duyarlı vatandaşların katılmasını bekliyoruz. Sen de imzanla destek ol ve çevrende paylaş.” Kampanya için oluşturulan https://turkinitiativ.de/imza-kampanyasi/ adresinden imza verilerek, dünyanın dört bir yanından katılım sağlanabiliyor.