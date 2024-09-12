Ermenistan Başbakanı Paşinyan, çok sayıda silahın kaybolduğunu açıkladı

Orman gibi herhangi bir yerde gömülü duran silahların bir tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarılıp kullanıldığında tehlikeye yol açabileceğini ifade eden Paşinyan, bu silahların bulunması için talimat verdiğini açıkladı.

Ayrıca, ateşli silahlarla işlenen ağır suçların artış gösterdiğine dikkat çeken Paşinyan şu ifadeleri kullandı:

"44 günlük savaşın ardından çok sayıda silah kayboldu, bu konuyu defalarca ele aldık. Güvenlik Konseyi'nde de gündeme geldi. İçişleri Bakanı'na yasa dışı silah ve mühimmatların tespiti için metodolojilerimizi gözden geçirmesi talimatını verdim. Çünkü mevcut yöntemler yeni zorluklara uygun değil. Yeni yöntemler kullanarak bazı küçük çaplı sonuçlar elde ettik, bu sayede yasa dışı silah ve mühimmatları tespit edebiliyoruz."

Paşinyan, ülkede yasal silahların sayısının arttığını vurgularken, yasal silahlarla işlenen suç oranlarının belirlenip silah edinme şartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetin yavaş hareket ettiğini belirten Paşinyan, ülkesinde işlerin genel olarak çok yavaş ilerlediğini söyledi. Hızın profesyonellikte önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Paşinyan, şunları ekledi:

"Ermenistan’da sadece araba kullanırken ve yemek yerken hızlı davranıyoruz, bu da hem toplum hem de sağlık açısından zararlı. Durumları analiz etme ve tepki verme yeteneğimiz yavaş. Hızlanmamız gerekiyor, hız profesyonelliğin bir parçasıdır ve bazen hayat kurtarır. Ambulanslarımız bile yavaş."

Paşinyan, geri kalmanın en önemli nedeninin bu "yavaşlık" olduğunu belirtti.