Kışın habercisi ilk kar göründü

Iğdır’da iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından bulutlar çekilince, Ağrı Dağı'nda sezonun ilk karı görüldü.

5 bin 137 metre yüksekliğe sahip olan Ağrı Dağı, kar yağışıyla birlikte beyaz bir örtüyle kaplandı. Dağın zirvesindeki bu kar manzarası, kış mevsiminin yaklaştığını işaret ederken, bölgedeki hava koşullarının da hızla değiştiğini gözler önüne serdi. Iğdır şehir merkezinde de sıcaklıkların belirgin şekilde düştüğü fark edildi.