Narin Güran cinayetiyle ilgili aileden yazılı açıklama

Güran ailesi, Narin Güran’ın hunharca katledilmesi ve devam eden soruşturma hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran cinayetiyle ilgili aileden yazılı açıklama
Yayınlanma:

Güran ailesi, Narin Güran’ın hunharca katledilmesi ve devam eden soruşturma hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Aile, vahşice işlenen cinayetin ve süregelen soruşturmanın ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

Açıklamada, "21 Ağustos günü kızımız Narin Güran'ın kaybolması nedeniyle günlerce ülke gündemini meşgul ettiğimizden dolayı Güran ailesi olarak üzüntülerimizi bildirmek istiyoruz.

Devletimizin tüm birimleri bu süreçte tüm imkânlarıyla olayın çözümü için seferber olmuştur. Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için uğraşmaya da devam etmektedir. Kızımızın cansız bedeni nasıl bulunduysa Olayı çözeceğine, kızımız Narinin fail veya faillerini bulacağına, bulunacak fail veya faillerinde en ağır ceza ile tecziye edileceğinden hiç şüphemiz yoktur." denildi. 

 

Açıklamada, "Aile fertlerimizin kendi kızlarımızı öldürmelerini tahayyül edemiyoruz, ancak böyle bir durum varsa bile bir kişi yüzünden koca bir ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız. Aile fertlerimizin bir kısmının yaşadığı Tavşantepe Mahallesinin stratejik ve coğrafi konumu da ayrı bir etkendir" ifadeleri kullanıldı. 

Narin Güran cinayetinde şok gelişme: İtirafçıdan yeni ifadelerNarin Güran cinayetinde şok gelişme: İtirafçıdan yeni ifadelerGündem
Narin Güran ailesine açıklaması
Günün Manşetleri
Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
85 milyon vatandaşın kişisel verileri mi çalındı?
Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi
Narko-Terör operasyonunda rekor uyuşturucu yakalandı
Paşinyan, çok sayıda silahın kaybolduğunu açıkladı
Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı
ABD ve AB Türkiye’de LGBT derneklerini nasıl besledi?
MSB'den teğmenler açıklaması
İsrail saldırıları 41 bin 118 can aldı
Narin'in davasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı Muhabir Canan Altıntaş, Narin'in köyünde ne gördüğünü açıkladı
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme! Adli tıp kurumu ön raporu açıklandı Narin Güran cinayetinde önemli gelişme! Adli tıp kurumu ön raporu açıklandı
Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: İşte yeni 34 harf Türk dünyası, 'Ortak Türk Alfabesi'nde uzlaştı: İşte yeni 34 harf
Narin'in gözaltına alınmayan ağabeyi konuştu Narin'in gözaltına alınmayan ağabeyi konuştu
MSB'den teğmenler açıklaması MSB'den teğmenler açıklaması