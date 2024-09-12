Narin Güran cinayetinde şok gelişme: İtirafçıdan yeni ifadeler

CNN canlı yayınında, Narin cinayetiyle ilgili itirafçıdan gelen yeni ifadelere yer verildi. Narin’in kaybolduğu gün öldürüldüğü bilgisi ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin Güran cinayetinde şok gelişme: İtirafçıdan yeni ifadeler
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 Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin sorgusu devam ediyor.

CNN canlı yayınında, cinayeti itiraf eden kişinin yeni ifadelerine yer verildi. İtirafçı, ifadesinde "Narin için bir inşaatın yanında çukur kazdık" şeklinde konuştu.

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