Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran cinayetiyle ilgili kritik açıklamalar

Gazetecilerin Narin Güran cinayeti hakkındaki sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarına da değindi. Tunç, “Galip Bey, bu konuda ne söylemek istediğini açıkladı. Burada dosyanın gizliliğine dikkat çekti. Bu kısım göz ardı edildiğinde, mesele bağlamından kopuyor. Çok hassas bir durumla karşı karşıyayız ve yanlış anlaşılmalara yol açacak ifadelerden kaçınmalıyız” dedi. Bakan Tunç, ayrıca Adli Tıp süreci hakkında da bilgiler verdi:

"Burada biz Narin'in naaşı bulunduktan sonra onu katledenleri bulabilmek için savcılarımız yoğun bir gayret gösteriyor. Alınan deliller var, Adli Tıp'ta bulgular var. Bunların hepsi değerlendirilecek. Burada elde edilen bulgular katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor. Adli Tıp kapasitemiz çok güçlü. İki hafta sürecek bir inceleme bu.

Narin'in katillerine bir an önce ulaşılması ve cezaların verilebilmesi için soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesi lazım. Bir takım senaryolar çiziliyor, bu da soruşturmanın selameti açısından doğru değil. Bizi derinden yaralayan bir konu Narin'in katledilişi. Narin'i katledenleri biz yargı önüne çıkarmalıyız. Yargı huzurunda da bunlar en ağır cezaya çarptırılmalı."