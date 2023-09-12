Ermenistan Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu kabul etti

Ermenistan Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini kabul etti. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Putin, "Ermenistan ve Paşinyan ile problemimiz yok" dedi.

Ermenistan Karabağ'ın Azerbaycan'ın olduğunu kabul etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Davos'ta bir araya geldi / Bakü / 2019
Son Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ermenistan yönetimi Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini kabul etti. Ermenistan'ın Rusya ile ittifak durumundan vazgeçtiğini düşünmüyorum. Ermenistan ve Paşinyan'la problemimiz yok" dedi.

ERMENİSTAN KABUL ETTİ

Ermenistan'ın ABD ile yaptığı askeri tatbikat üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Rusya ile bağlarını kopardığı yönündeki iddiaları yalanladı. Putin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Ermeni yönetimi Pragta imzaladığı belge ile Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı. Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı.
- Eğer Ermenistan Azerbaycan'ın Karağ üzerindeki egemenliğini tanımış ise Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok. Karabağ'ın durumu Erivan'ın kendisi tarafından belirlendi Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok, Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok, onunla sürekli temas halindeyiz.

Erivan, Moskova'yı hem Ermenistan'a hem de Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni nüfusa karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor.

# Putin # Ermenistan # Azerbaycan
Çok Okunanlar
12 Eylül'den siyasilerin unutulmaz fotoğrafları
12 Eylül'den siyasilerin unutulmaz fotoğrafları
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Sezgin Tanrıkulu'nun skandal sözlerine destek!
Sezgin Tanrıkulu'nun skandal sözlerine destek!
Ünlü oyuncu evsiz kaldı!
Ünlü oyuncu evsiz kaldı!
Öne Çıkanlar Libya'da sel felaketi! 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - Ulusal Kanal Libya'da sel felaketi! 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - Ulusal Kanal Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor! Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor!