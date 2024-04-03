Ermenistan, NATO kapısında bekliyor

Ermenistan, AB ve NATO görüşmeleri için Belçika’ya gidiyor. ABD Dışişleri Bakanlığındani, "Brüksel’deki görüşmenin gündeminde Azerbaycan ile barış süreci yok" açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ermenistan’ın çoktan NATO etkisine girdiğini kaydetti.

Ermenistan, NATO kapısında bekliyor

Bir yandan Fransa bir yandan ABD, Ermenistan’ı NATO’nun Kafkasya’daki ileri karakolu yapma çabası içinde.

Azerbaycan ile barış sürecini baltalayan Ermenistan yönetimi 5 Nisan’da Belçika’da olacak; ABD, AB ve NATO ile masaya oturacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yapacağı ziyarete ilişkin ABD açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Ermenistan-AB-ABD zirvesinin ana gündemi Ermenistan-Azerbaycan barış süreci değil" dedi.

ERİVAN'IN NATO VE AB HAYALİ

Gözler Rusya’ya çevrildi. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi. Zaharova, Erivan'ın Karabağ'la ilgili kararları NATO'nun etkisi altında aldığının altını çizdi.

Zaharova açıklamasında, "Şu anki Ermeni yetkililer, asırlık bir geçmişe sahip olan kadim Ermeni medeniyetini, bugün işleri açıkçası kötü olan Avrupa Birliği ile boşuna karşılaştırıyorlar. Erivan'daki mevcut yetkililerin temsilcileri neden bu kadar ucuz hareketler yapıyorlar? Avrupa demokrasisinden bahsederken tam da bundan bahsediyorlar." dedi.

Zaharova, Erivan yönetiminin Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü NATO etkisinde bilinçli olarak hedef aldığını da söyledi.

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# Ermenistan # nato # avrupa birliği
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