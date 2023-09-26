Ermenistan'da Gösteriler Sürüyor! Azerbaycan'ın Başarısından Paşinyan'ı Sorumlu Tuttular

Ermenistan'da Paşinyan Hükümetine karşı gösteriler devam ediyor. Gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 168'e yükseldi. Aşırılık yanlısı Ermeniler Paşinyan'ın politikalarını yetersiz buluyor.

Ermenistan'da Gösteriler Sürüyor! Azerbaycan'ın Başarısından Paşinyan'ı Sorumlu Tuttular

Erivan'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 168'e yükseldi. Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu ardından Ermenistan'da Paşinyan Hükümeti'ne karşı gösteriler devam ediyor. Antiterör operasyonunun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan yönetimi için "Ermenistan dün, bugün beklenmedik şekilde siyasi yeterlilik sergiledi. Biz bunu takdir ediyoruz ve önemli etken olarak görüyoruz." demişti.

Aşırılık Yanlısı Ermeniler Azerbaycan'ın Başarısından Paşinyan'ı Sorumlu Tuttu 

Paşinyan Hükümeti'nin Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonunda aldığı tutum aşırılık yanlısı Ermenilerin tepkilerine neden oldu. Aşırılık yanlısı Ermeniler, Azerbaycan'ın başarısından Paşinyan'ı sorumlu tutuyor. Ermenistan'da Paşinyan Hükümetine darbe yapma hazırlığındaki 8 kişi gözaltına alınmıştı. yedisi "Haçlılar Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu" üyesi 8 kişi ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edilmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Azerbaycan # Nikol Paşinyan # Ermenistan # Karabağ
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