Ersin Tatar Azerbaycan'da Konuştu! "KKTC'yi Daha Güçlendirmek İçin..."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk resmi ziyaretini yaptığı Azerbaycan’da bir dizi programa katıldı. Tatar, Bakü'de düzenlenen KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri'nin açılışını yaptı. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ‘Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisi’ olduğunu vurguladı. "Ülkemizi daha da güçlendirmek için dost ve kardeş ülkelerin yanımızda olacaklarına inancım tamdır." İfadelerini kullandı.

"Azerbaycan'la aramızdaki münasebetlerin daha da gelişmesini temenni ediyorum. Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisi KKTC'nin gerek turizm, gerek eğitim, gerek tarım alanında aşamalı gelişmesi göz önünde bulundurulduğunda refah dolu bir gelecek bizi beklemektedir. KKTC'yi daha da güçlendirebilmek için dost ve kardeş ülkelerin yanımızda olmaya devam edeceklerine inancım tamdır."

Tatar Aliyev'in Kabrine Çelenk Bıraktı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı. Ardından 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçen Tatar, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu. Ersin Tatar’a Bakü ziyaretinde KKTC Başbakan Ünal Üstel ile aralarında iş insanları, turizmciler, üniversite temsilcileri ve yatırımcıların bulunduğu 200 kişilik heyet eşlik ediyor. Ziyaret, KKTC’nin tanınması yolunda ilk adım olarak görülüyor.