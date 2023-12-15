Ersin Tatar'dan İki Devletli Vurgu: "Türkiye'mizden ve Türk Ordusundan Vazgeçmeyiz"

Çalıştay’da konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yabancılara özellikle İsrail vatandaşlarına yapılan toprak satışıyla ilgili önemli tedbirler aldıklarını açıkladı.



Ersin Tatar şu ifadeleri kullandı:

- Dün akşam İngiliz bakan yardımcısına da söyledim, Türkiye'mizden ve Türk Ordusu'ndan vazgeçmeyiz. Bu da böyle biline



Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Lefkoşa'da Türkiye-KKTC Medya Çalıştayı düzenledi. Çalıştaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, aralarında Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan’ın da yer aldığı 60 gazeteci ve çok sayıda akademisyen katıldı.



Açış konuşmasını yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

- Türkiye'den ve Türk Ordusundan asla vaz geçmeyiz. İngiliz Bakan yardımcısının gözünün içine baka baka söyledim, bu böyle biline! KKTC devleti….Kimse bizi federasyon diyerek esarete sokamaz.

Yabancılara özellikle İsrail vatandaşlarına yapılan toprak satışıyla ilgili düzenleme yaptıklarını açıkladı.



Barış harekâtı olmasaydı KKTC çoktan Gazze olurdu diyen Büyükelçi Feyzioğlu ise Doğu Akdeniz’e dikkat çekti:

- Barış harekâtı olmasaydı KKTC çoktan Gazze olurdu! KKTC bir devlettir. Çözüm budur. Barış harekâtı olmasaydı KKTC çoktan Gazze olurdu! Gazze’ye seyirci kalanlar tanımaz. KKTC’nin müesses nizam tarafından tanınmaması, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk Devleti oluşuyla ilgilidir.

Yerli yabancı 60’ gazetecini katıldığı çalıştaya Rus devlet ajasından temsilcilerin katılması dikkat çekti Mehmet Ali Dim şunları söyledi: