Esad görevi nasıl bıraktı? Rusya açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görevden ayrılma kararının tamamen kişisel bir tercih olduğunu ifade etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Esad görevi nasıl bıraktı? Rusya açıkladı
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Esad’ın Moskova’ya ulaşması ve görevi bırakması sürecinde Rusya’nın herhangi bir etkisi olup olmadığına dair bir soruya, "Devlet başkanlığı görevlerini bırakmak, Esad’ın kendi kararıydı. Diğer konularla ilgili yorum yapmam" yanıtını verdi.

Rusya'nın Ortadoğu'daki Nüfuzu Konusunda Belirsizlik

Esad’ın ayrılığının ardından Rusya’nın Ortadoğu’daki askeri nüfuzunu kaybetme riski olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Şu anda yaşanan olayların kapsamlı bir analizini yapma zamanı. Belirsizlik döneminin ardından ortaya çıkacak tabloyu öngörmek şu an için zor" dedi.

Bölgeyle İşbirliği Devam Edecek

Peskov, Rusya’nın Ortadoğu’daki ülkelerle diyaloğunu sürdürdüğünü ve birçok ülkeyle çıkarların örtüştüğünü belirtti. "Hem ticaret hem de diğer alanlarda geniş çaplı bir işbirliği yürütüyoruz. Tüm bu süreçleri devam ettirme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.

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