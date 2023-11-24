Esir Takası Anlaşmasında İlk Adım! İsrail 39 Filistinli Esiri Batı Şeria'ya Nakletti

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşması sonrası, 39 Filistinli esir, Damon ve Megiddo hapisanelerinden Batı Şeria'ya sevk edildi.

Esir Takası Anlaşmasında İlk Adım! İsrail 39 Filistinli Esiri Batı Şeria'ya Nakletti
Esir Takası Anlaşmasında İlk Adım! İsrail 39 Filistinli Esiri Batı Şeria'ya Nakletti
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İsrail basınında çıkan haberlere göre, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail’deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi. Filistinli esirlerin, Gazze’deki İsrailli esirlerin teslim alınmasından yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakılacakları aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin # gazze # hamas # Batı Şeria
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