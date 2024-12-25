Eski devlet başkanı hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Surinam'da eski Devlet Başkanı Desire Delano Bouterse, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bouterse'nin ölümüyle ilgili Surinam Başkan Yardımcısı Ronnie Brunswijk'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brunswijk, Bouterse'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bouterse'nin "ülkedeki etkisinin kalıcı olduğunu ve çabalarının unutulmayacağını" ifade eden Brunswijk, eski Devlet Başkanı'nın ölüm nedenine ilişkin ise detay vermedi.

DESIRE DELANO BOUTERSE'NİN SİYASİ HAYATI

İlk kez 1980 yılında askeri darbeyle iktidara gelen ve 7 yıl devlet başkanlığını yürüten Bouterse, 2010 yılında kurucusu olduğu Ulusal Demokratik Parti (NDP) ile seçimleri kazanarak yeniden iktidara gelmiş ve 2015'teki seçimlerde de koltuğunu korumuştu.

Bouterse, Aralık 1982'de ülkenin önde gelen 15 muhalif ismini başkent Paramaribo'da bir kalede topluca öldürmek suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olaydaki siyasi sorumluluğunu kabul eden ancak cinayetler işlenirken orada olmadığını ileri süren Bouterse, 2016'da kendisine karşı hukuki kovuşturmaların durdurulması direktifini vermişti. Mahkeme, yargı sürecinin başladığı gerekçesiyle direktife uymayacağını bildirmişti.

Başta, çoğu kadın ve çocuk 35 kişinin öldürüldüğü Moiwana katliamı olmak üzere bu süreçte işlenen çok sayıda insan hakkı ihlalinden de sorumlu tutulan eski Devlet Başkanı Bouterse, hapse girmemek için firar etmişti.