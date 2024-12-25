Gazze’de 446 günlük saldırılar: Can kaybı 45 bini aştı

Gazze Şeridi’nde İsrail’in düzenlediği saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybederken, 39 kişi yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de 446 günlük saldırılar: Can kaybı 45 bini aştı
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Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 45 bin 361’e ulaştı. Yaralı sayısı ise 107 bin 803 olarak kaydedildi. Filistin halkı, yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir süren çatışmaların ağır bilançosunu yaşamaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları, kara operasyonları ve kuşatma altında devam eden bu süreçte, bölgedeki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Sağlık altyapısının yetersizliği ve temel ihtiyaçlara erişimdeki zorluklar, yaralıların tedavi sürecini de ciddi şekilde etkiliyor.

Uluslararası toplumun dikkatini çeken Gazze'deki trajediye ilişkin birçok ülke ve sivil toplum kuruluşu, insani yardımların ulaştırılabilmesi için çağrılarda bulunuyor. Ancak bölgedeki şiddet döngüsü hâlâ sona erdirilebilmiş değil.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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