160 yıllık tarihi yapı alev alev yandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzun yıllar askeri depo olarak kullanılan ve ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen yapı, restorasyon çalışmaları sırasında alevlere teslim oldu.

Yangın, Taşambarlar’ın çatısında başladı ve kısa sürede yayılarak tüm çatı bölgesini sardı. İhbar üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çok sayıda araçla tarihi yapıya müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Tarihi Taşambarlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında kapalı çarşı konseptiyle yeniden hayat bulacaktı. Proje kapsamında 66 dükkan, 6 müze salonu, konferans salonu, restoran ve kafe planlanmıştı. Ancak yangın, çalışmaların seyrini etkileyebilir.

TARİHİ BİNANIN ÖNEMİ

1860-1870 yıllarında askeri ambar olarak inşa edilen Taşambarlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın uzun süre askeri depo olarak kullandığı önemli bir yapıydı. Protokolle Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen yapı, tarihi dokusuyla Erzurum’un kültürel mirasının bir parçası olarak kabul ediliyor.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeler sonrasında netleşeceğini açıkladı. Restorasyon sürecindeki tarihi binada çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından da üzüntüyle karşılandı.