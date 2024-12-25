Fırtına için uyarı yapıldı: O iller etkilenecek!

MGM tarafından yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’in batısında, 25 Aralık 2024 öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, 27 Aralık 2024 Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Marmara Bölgesi içinse, "Marmara’da rüzgarın, 26 Aralık 2024 öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, 27 Aralık 2024 Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülmektedir." denildi.