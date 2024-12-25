Fırtına için uyarı yapıldı: O iller etkilenecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde beklenen fırtınaya karşı uyardı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fırtına için uyarı yapıldı: O iller etkilenecek!
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MGM tarafından yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz’in batısında, 25 Aralık 2024 öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, 27 Aralık 2024 Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Fırtına için uyarı yapıldı: O iller etkilenecek! - Resim : 1

Marmara Bölgesi içinse, "Marmara’da rüzgarın, 26 Aralık 2024 öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, 27 Aralık 2024 Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülmektedir." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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